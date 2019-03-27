0553 313 94 23

Marmaris’in ilk termal tesisinin açılışını Bakan Ersoy yaptı

Marmaris’in ilk termal tesisin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle gerçekleşti.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:05
Marmaris’in ilk termal tesisinin açılışını Bakan Ersoy yaptı

Marmaris’in ilk termal tesisin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle gerçekleşti. Termal tesislerin yaygınlaştırılması ile turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris’te otelciler termal su heyecanını yaşıyor. İlçenin özellikleri arasına tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şimdi de şifa kaynağı termal su eklendi. Mineral değerleri bakımından oldukça zengin olan suyun kanser, cilt, romatizma ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtildi. Termal suyun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ilçede turizmin 12 aya çıkarılması hedefleniyor. Siteler Mahallesi’nde bulunan Grand Yazıcı Club Turban oteli ilçedeki ilk termal tesisini düzenlendiği törenle hizmete açtı. Tesisin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kesti. Açılışın ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler termal tesisi gezdi. Günlük 300 ton termal su çıkardıklarını belirten Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Adayı ve Grand Yazıcı Club Turban Otelin sahibi Serkan Yazıcı,“Turizm Bakanımızın gelişiyle termal tesislerimizi açtık. Sağlık bakımından Marmaris’in en önemli nimeti bugün tescillenmiştik. Günlük yaklaşık 300 ton su kapasitesi vardır. 3 ana havuz, 3 tane de tedavi havuzumuzla termal tesisimiz hizmete girmiştir. İnşallah Marmaris’te diğer otellerinde bu termal tesise katılıp Marmaris’in 12 ay turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şuan ki derecesi 24. Türkiye’nin en iyi suyu Marmaris’te. İçilebilir bir su, hamileler ve çocuklar en fazla 20 dakika kalabiliyor.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:05
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK’lıların kaçırdığı polisten 4 yıldır haber alınamıyor
    1. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    2. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    3. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    4. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    5. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    6. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    7. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    8. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    9. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    10. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    11. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    12. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    13. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    14. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    15. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    16. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    17. DPÜ Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu’ndan..
    18. TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley..
    19. "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir..
    20. "Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu