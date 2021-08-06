Marmaris yangını söndürüldü mü? Marmaris’teki yangın kontrol altına alındı mı?

Marmaris'te orman yangını bitti mi son dakika haberi? Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi: "Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır."

Marmaris yangını söndürüldü mü?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor." dedi. "El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." diyen Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Yangınlarda son durum ne?

İletişim Başkanlığı'ndan yangınlardaki son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla Milas'ta 6, Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinde birer mahalle daha yangınların yayılması üzerine tahliye edildi. Milas'ta yangının yaklaştığı Yeniköy Termik Santrali çevresinde de önlemler artırıldı.