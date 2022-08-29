  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı
Gündem

Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 126 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 22:05:00 -
Marmaris ve Datça’da 126 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında çok sayıda can salı ve can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk ise yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında da 3 can salı içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma gemisi gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça’da gerçekleştirilen düzensiz göçmen faaliyetlerinde kurtarılan 126 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23