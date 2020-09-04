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Aktüel Marmaris plajlarında Kovid-19 denetimi yapıldı
Aktüel

Marmaris plajlarında Kovid-19 denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:57:18 -
Marmaris plajlarında Kovid-19 denetimi yapıldı

MUĞLA (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki plajlarda yerli ve yabancı turistlere yönelik yapıldı.

Kaymakam Şevket Ertuğ Aksoy, maske takmadan plaja gelen yerli ve yabancı turistleri durdurdu, maskelerini takmaları için uyarıda bulundu. Turistlerin uyarı sonrasında yanlarındaki maskeleri çıkarıp hemen taktıkları görüldü.

Denetim yapılırken uzaktan ekipleri gören bazı yerli ve yabancı turistlerin de hızlıca maskelerini takmaya çalışmaları dikkati çekti.

Kaymakam Aksoy, yoldan geçen taksi ve dolmuşları da durdurarak kontrol etti, uyarılar yaptı. Aksoy, maskenin önemini vurguladı.

İlçenin giriş ve meydanlarında oluşturulan polis uygulama noktalarında ise araç sürücüleri maske kullanımı konusunda denetlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal mahalle girişlerindeki kontrol noktalarında denetim yaptı.

Denetim ekipleri, daha sonra ilçe merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında sürdürdüğü çalışmada, koronavirüs tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu. İş yerlerine maske, mesafe ve hijyen uyarı kartları yapıştırdı.

İş yeri çalışanlarından da Kovid-19 tedbirlerine uymaları istendi.

Kaymakam Aksoy ile İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Töreyenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da denetimlere katıldı.


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