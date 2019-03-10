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Marmaris Duatlonu yapıldı

- Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediği sezonun ilk yarışına 310 sporcu katıldı

10 Mart 2019 Pazar 19:43
Marmaris Duatlonu yapıldı


MUĞLA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun 2019 yılı takvimindeki ilk yarışı Marmaris Duatlonu yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki duatlona, 310 sporcu katıldı. Yarışlar elit, gençler, yıldızlar, paralimpik, M3 ve yaş grupları kategorilerinde yapıldı.

Elit, gençler ve yıldızlarda sporcuların mücadele verdiği yarış, 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre tekrar koşu şeklinde sürdü.

Koşuya ve bisiklet yarışlarına, ilçede yaşayan vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Serkan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarış sezonunun açılışını Marmaris Duatlonu ile yaptıklarını ve yarışların bu ilçede üçüncü kez düzenlendiğini söyledi.

Geniş bir yelpazede sporcuların yarışmalarda yer aldığını belirten Şimşek, "8 milli sporcumuz da bu yarışlarda yer alıyor. Sezonun ilk yarışı olmasına rağmen büyük bir katılım var. Bu spora merak var. Marmaris Duatlonu, Federasyonumuz için de bir test anlamı taşıyor. Güzel bir havada güzel bir beldede yarışları yaptığımız için çok mutluyuz." dedi.

Marmaris Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen yarışlar, yaş gruplarındaki mücadelelerle son buldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'den aldı.

Marmaris Duatlonu'nda kategorilerinde birinci olanlar şunlar:

Elit erkek: Muhammet Bertuğ

Elit kadın: İpek Öztosun

Paralimpik: Gürkan Çelik

Paralimpik görme engelli: Saldıray Altındağ

Genç erkek (A): Arda Depe

Genç erkek (B): Emir Aracı

Genç kızlar: Melike Yılmaz

Yıldız erkek: Emirhan Çakır

Yıldız kızlar: Özlenen İpek Günad

M3 erkek (A): Bahri Dağcı

M3 erkek (B): Emir Işıl

M3 kızlar (A): Yosun Tutum

M3 kızlar (B): Helin Arıkan

Erkekler 19-24: Yusuf Ateş

Erkekler 25-29: Tolga Kuş

Erkekler 30-34: Cihan Mustafa Asrak

Erkekler 35-39: Mustafa Araç

Erkekler 40-44: Mathieu Paquet

Erkekler 45-49: Sabahattin Artuker

Erkekler 50-54: Mehmet Akarcalı

Erkekler 55-59: Fatih Birdal

Erkekler 60-64: Fikret Akay

Erkekler 65-100: Ali Bıdı

Kadınlar 25-29: Aslı Simay Yazıcı

Kadınlar 30-34: Dilan Acar

Kadınlar 35-39: Ayşegül Erden

Kadınlar 40-44: Tülin Okyay

Kadınlar 45-49: Selen Eryüce

Kadınlar 60-64: Nermin Fenmen

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:43
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