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Marmaris Duatlonu renkli görüntülere sahne oldu

310 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Marmaris Duatlonu, renkli görüntülere sahne oldu.

10 Mart 2019 Pazar 19:57
Marmaris Duatlonu renkli görüntülere sahne oldu

310 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Marmaris Duatlonu, renkli görüntülere sahne oldu.


Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 2019 triatlon yarış takviminin ilk yarışı Marmaris Duatlonu Marmaris’te gerçekleşti. Dayanıklılık ve iyi bir strateji gerektiren duatlonda sporcular önce koştu, sonra bisiklete binip, ardından tekrar koştu. Yarışlarda M3, Yıldız, Genç, Elit, Paralimpik ve Yaş Gruplarında 310 sporcu mücadele etti. Yarışmada elit erkek Muhammet Bertuğ, elit kadın İpek Öztosun, paralimpik Gürkan Çelik, paralimpik görme engelli Saldıray Altındağ, genç erkek (A) Arda Depe, genç kızlar Melike Yılmaz, erkekler 19-24 Yusuf Ateş, erkekler 25-29 Tolga Kuş, erkekler 30-34 Cihan Mustafa Asrak, kızlar 45-49 Selen Eryüce, kızlar 60-64 Nermin Fenmen birinci oldu.



Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yarışlar hakkında bilgi verdi. Yarışlara ilginin yoğun olduğunu belirten Yalçınkaya, “2019 sezonunu Marmaris’te açtık. Duatlon yarışlarımız iki etapta gerçekleşecek. Bundan sonra 6-7 Nisan’da Antalya’da duatlon sezonumuzu bitireceğiz. Daha sonra Gazipaşa Triatlonu ile triatlon sezonumuza başlamış olacağız. Avrupa’da, futboldan sonra en çok lisanslı sporcuya sahip branş triatlon branşı. Bizim de bunu yakalayacağımıza inanıyorum. Geçen sene 150 sporcu burada start almış. Bu sene katılan sporcu sayısı 310. Biz bunu çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.


Yarışlara Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sporcular ise çok güzel bir etkinliğe katıldıklarını belirti. Yarışmalar düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:57
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