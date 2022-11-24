  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marmaris açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Marmaris açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:16:00 -
Marmaris açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında farklı zamanlarda bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta 37, can salında ise 15 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23