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Aktüel Marmaris açıklarında 24 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Marmaris açıklarında 24 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:58:04 -
Marmaris açıklarında 24 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 24 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında ahşap tekne içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen ahşap tekne içindeki 24 kişi ile sığınmacıların kaçak geçişini organize ettiği belirlenen bir Türk vatandaşını da bota alarak karaya çıkardı.

Ahşap teknedeki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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