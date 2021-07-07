Marmara’yı çöpçü balık kurtaracak

Marmara'yı saran ve diğer denizleri de tehdit eden müsilaj ile mücadele tam gaz devam ediyor. Müsilaja karşı ekolojşk mücadele masaya yatırıldı. Denize salya yiyen balık bırakılacak, av yasağı ile de sayıları artırılacak.

Müsilaja karşı 22 Haziran’da 5 farklı noktaya bırakılan oksijen seviyesini artıran cihazlarla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, test aşamasının 6 hafta süreceğine bildirdi.

Pendik’te oksijen seviyesinin arttığını ancak Körfez’in nefes alma noktasında sıkıntı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, Kirlilik içerisinde oksijen alsa bile canlıların yeniden o hayat döngüsüne erişemediğini belirtti. Su altındaki normal döngüsel hayatı sürdürmemiz gerekir diyen Bakan Kurum, “Zaten balıklar müsilajı yiyor. Buradaki sorun müsilajın aşırı üremesi” dedi.

Tekrarlama riski var

İlk günkü manzaranın ortadan kalktığını belirten Bakan Kurum, denizdeki oksijenin artması, azot ve fosforun ise azalması gerektiğini söyledi. Müsilajın tekrarlama riski olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, döngüyü ayarlarsak bir sıkıntı olmayacağını belirtti.

Müsilajı temizlemek için deniz bakterilerinin kullanılmasıyla ilgili üniversitelerle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum ayrıca, denizdeki normal döngüsel hayatı devam ettirebilmek için balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini ve Marmara’ya balık bırakılabileceğini kaydetti. Bugüne kadar 8 bin 500 denetim yapıldığını ve toplam 18 milyon cezanın kesildiğini aktaran Kurum “Bütün atık su arıtma tesislerine biyolojik olsun ya da olmasın ölçüm cihazı takıldı. Şu ana kadar 10 bin 700 metreküp müsilaj temizlendi. 408 karadan, 184 denizden olmak üzere toplam 592 bölgede çalışma yürütülüyor” dedi.