Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nin ardından Bakü-Tiflis-Kars ve Gebze-Halkalı demir yolu hatlarının Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz ulaşımın önü açıldı. Azeriler tarafından İsviçre’de imal ettirilen ve Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan vagonlardan oluşan özel yolcu treni, hafta içinde Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yaptı. Tren, İstanbul’daki seyri süresince Halkalı’dan sonra banliyö hattı ve Marmaray Tüp Geçişi’ni kullanarak Ankara’ya (Marşandiz) geldi. Özel yolcu treni, daha sonra Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis’e ve Bakü’ye ulaşacak.

Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığı için kullanılacak vagonlar, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’daki demir yolu hatlarının ray açıklığının farklı olması dikkate alınarak imal edildi. Türk demir yolu hatlarındaki bin 435 milimetreyle Gürcistan ve Azerbaycan’daki bin 520 milimetre ray açıklığına uygun üretilen boji (tekerlek-dingil) sistemine sahip tren, sınırda beklemeden seyrine devam edecek.