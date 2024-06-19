Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu!
İstanbul Marmaray'da bir vagonda arbede yaşandı. O anlar amatör kameralarla kayıt altına alındı.
Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içinde vatandaşlar arasında arbede yaşandı.
İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklarla kavgaya sebep oldu.
Arbede anı kamerada!
Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.