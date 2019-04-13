Marmaray'da korkutan arıza! Yolcular tüp geçidi yürüyerek geçtiler
İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Anadolu Yakasına ulaşan Marmaray'da arıza nedeniyle trende kalan yolcular, tüp geçidi yürüyerek geçti.13 Nisan 2019 Cumartesi 18:00
Marmaray'da öğle saatlerinde arıza yaşandı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı.
Trende kalan yolcular ise Marmaray tüp geçidini yürüyerek geçti.
O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Arıza bir süre sonra giderildi. Seferler normale döndü.
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