Marmaray'da korkutan arıza! Yolcular tüp geçidi yürüyerek geçtiler İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Anadolu Yakasına ulaşan Marmaray'da arıza nedeniyle trende kalan yolcular, tüp geçidi yürüyerek geçti.

Marmaray'da öğle saatlerinde arıza yaşandı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Trende kalan yolcular ise Marmaray tüp geçidini yürüyerek geçti. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Arıza bir süre sonra giderildi. Seferler normale döndü.

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