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Yaşam Marmaray ücretsiz mi 25 Ocak! Marmaray kaç gün ücretsiz 25-26 Ocak
Yaşam

Marmaray ücretsiz mi 25 Ocak! Marmaray kaç gün ücretsiz 25-26 Ocak

Marmaray bu hafta ücretsiz mi? İstanbul’da etkili kar yağışı sebebiyle ulaşım olumsuz etkiledi. 25 Ocak Salı günü saat 13.00’e kadar özel araçlarla yola çıkmak yasaklandı. Toplu ulaşım araçları kullananlar ise Marmaray’ın kaç gün ücretsiz olacağını araştırıyor. Peki, Marmaray kaç gün ücretsiz?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:37:00 -
Marmaray ücretsiz mi 25 Ocak! Marmaray kaç gün ücretsiz 25-26 Ocak

İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle pek çok yol kapandı. Ulaşım normale dönmeye başlarken Marmaray’ın ücretsiz kullanılacağı açıklandı.

Marmaray ücretsiz mi 25 Ocak! Marmaray kaç gün ücretsiz 25-26 Ocak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “Dün saat 15.00 itibariyle Avrupa yakasının batısı özellikle kar ve tipiye maruz kaldı. Maalesef ulaşımda aksamalar yaşadık. Saat 16 itibariyle tipi devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletmelerimiz devam ederken İstanbul'da da çok özverili bir Çalışma yapıldı. Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor. Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek. Bu sürecin de üstesinden geleceğiz” dedi.

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