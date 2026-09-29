Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'de kuvvetli yağış nedeniyle Valilik tarafından yarın saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların yarın günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar Kocaeli'de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesi bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter, elektrikli skuter ile motokuryelerin, tedbiren gece saat 00.01'den öğlen saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı aktarıldı.