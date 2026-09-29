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Yerel Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi
Yerel

Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi

Yeniakit Publisher
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Marmara’da kuvvetli yağış! Motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı geldi

Kocaeli'de kuvvetli yağış nedeniyle Valilik tarafından yarın saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların yarın günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar Kocaeli'de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter, elektrikli skuter ile motokuryelerin, tedbiren gece saat 00.01'den öğlen saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı aktarıldı.

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