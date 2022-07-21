  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marmara'da korkutan deprem! Uzman isimden ilk açıklama
Gündem

Marmara'da korkutan deprem! Uzman isimden ilk açıklama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve çevre illerde hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ise önemli bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 19:39:00 -
Marmara'da korkutan deprem! Uzman isimden ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18:44'te 4.6 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.32 km olarak açıklandı. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'deki depremin büyüklüğü 4,8 olarak ifade edildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili şunları söyledi:

"Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23