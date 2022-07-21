Marmara'da korkutan deprem! Uzman isimden ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18:44'te 4.6 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.32 km olarak açıklandı. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'deki depremin büyüklüğü 4,8 olarak ifade edildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili şunları söyledi:

"Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor"