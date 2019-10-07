Marmara'da korkutan deprem Kandili Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandili Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saati 9.46, derinliği ise 7.5 kilometre olarak açıklandı.

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