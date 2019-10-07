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Marmara'da korkutan deprem

Kandili Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:22
Marmara'da korkutan deprem

Kandili Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saati 9.46, derinliği ise 7.5 kilometre olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:22
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