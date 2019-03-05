Marmara'da deprem... İstanbul da sallandı

Merkezi üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara'da özellikle Bursa olmak üzere Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Deprem sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşımda bulundu.

AFAD: 4 büyüklüğünde

Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli'den verilere revize

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 olarak açıkladığı depremi revize ederek 4.2 olarak yeniden duyurdu. Kandilli merkezüsünü Marmara denizinde Bursa'nın Bayramdere açıkları olarak duyurduğu depreminin derinliğini de 11 kilometre olarak belirtti.