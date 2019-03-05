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Marmara'da deprem! İstanbul da sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın 4.0 olarak duyurduğu depremi Kandilli 4.2 olarak açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 00:59
Marmara'da deprem! İstanbul da sallandı

Merkezi üssü Marmara Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara'da özellikle Bursa olmak üzere Çanakkale, İstanbul  ve Balıkesir'de de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Deprem sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili paylaşımda bulundu. 

AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN VERİLERE REVİZE

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 olarak açıkladığı depremi revize ederek 4.2 olarak yeniden duyurdu. Kandilli merkezüsünü Marmara denizinde Bursa'nın Bayramdere açıkları olarak duyurduğu depreminin derinliğini de 11 kilometre olarak belirtti. 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 00:59
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Balıkesir
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