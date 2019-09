Marmarabirlik’ten yeni reklam filmi

Sofralık Gemlik tipi zeytinin yetiştiği Güney Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Marmarabirlik’in yeni reklam filmi görücüye çıktı. Filmde “Çeşidi çok benzeri yok” ve “Sofralardaki yeri herkesin söz birliği” mesajları verildi. Son 2 yılda üretici ortaklardan 102 bin ton ürün alımı yaptıklarını aktaran Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, amaçlarının bu rakamı arttırmak olduğunu ifade eti. Hedeflerinin zeytin ticaretini arttırmak olduğunu dile getiren Asa, “Bu kapsamda bir reklam çalışması yaptık. Çalışma alım satımlarımıza olumlu katkı sunacak. Bizim diğerlerinden farkımız; her yıl aynı bölgeden, aynı bahçeden, aynı ağaçtan ürün almamız ve doğal yöntemle olgunlaştırıp, tüketiciye sunmamızdır. Kalitemizin sırrı buradadır. Tüketicilerimiz aldıkları her kilogramda 32 bin üretici ortağımıza destek vermiş olacaklardır” ifadelerini kullandı.