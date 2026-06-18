Marmarabirlik'ten Kahvaltı Sofralarına Yeni İmza

72 yıllık üretim tecrübesiyle geliştirilen Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması raflardaki yerini aldı.

Türkiye'nin köklü üretici kuruluşlarından Marmarabirlik, 72 yıllık kurumsal hafızası, üretim kültürü ve tüketici güveninden aldığı güçle kahvaltı sofralarına yeni bir ürün kazandırdı. Marmarabirlik Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması; trans yağ, palm yağı ve koruyucu içermeyen temiz içeriği, yüzde 18 fındık oranı, zeytinyağıyla zenginleştirilen özel reçetesi ve tamamen Marmarabirlik'e ait formülasyonuyla kendi kategorisini oluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye genelindeki yerel zincir marketlerde raflara çıkan, ilk ihracatı da gerçekleştirilen ürün; Marmarabirlik'in zeytincilikten gelen köklü birikimini yeni nesil tüketici beklentileriyle buluşturan vizyonunun en yeni temsilcisi olarak öne çıkıyor.

72 yıldır üretici ortaklarından aldığı güçle faaliyetlerini sürdüren Marmarabirlik, zeytincilikten gelen köklü birikimini katma değerli ürünlerle geleceğe taşımaya devam ediyor. Türkiye'nin en güçlü kooperatif markalarından biri olan Marmarabirlik, kurumsal hafızası, üretim disiplini ve kalite anlayışıyla geliştirdiği Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması'nı tüketicilerin beğenisine sundu.

Uzun soluklu ve titiz Ar-Ge çalışmaları, sayısız deneme üretimi ve kapsamlı tüketici beklentisi analizlerinin ardından tamamen Marmarabirlik'e ait reçeteyle geliştirilen ürün; yüzde 9 zeytinyağı, yüzde 18 fındık oranı ve temiz içerik yaklaşımıyla yalnızca yeni bir ürün değil, kahvaltı kategorisinde yeni bir bakış açısının da temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

72 Yıllık Tecrübenin Yeni İmzası

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, kurumun bugüne kadar oluşturduğu marka değerinin tesadüf olmadığını belirterek, yeni ürünün de aynı üretim disiplini ve kalite anlayışının sonucu olduğunu söyledi.

Yıldız, "Marmarabirlik'in gücü yalnızca markasından ya da üretim kapasitesinden gelmiyor. Asıl gücünü üretici ortaklarından, 72 yıllık kurumsal hafızasından ve zeytincilik kültüründen alıyor. Bugün geliştirdiğimiz her yeni ürün, bu köklü geçmişin ve geleceğe dönük vizyonumuzun ortak eseridir. Amiral gemimiz olan siyah zeytini ayakta tutmak, değerini korumak ve marka gücümüzü yeni kategorilere taşımak amacıyla geliştirdiğimiz Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması da bu güvenin, köklü tecrübenin ve kalite anlayışının yeni temsilcisidir. Biz yalnızca üretim gerçekleştirmiyor; üreticiden tüketiciye uzanan, güvene dayalı güçlü bir değer zinciri inşa ediyoruz” dedi.

Kökleri Zeytincilikte, Yüzü Gelecekte

Marmarabirlik'in köklerini zeytincilikten alan bir üretici kuruluş olduğunu vurgulayan Yıldız, değişen tüketici beklentilerine uygun yenilikçi ürünler geliştirmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade ederek, "Marmarabirlik, ülkemizin en önemli üretici organizasyonlarından biridir. Köklerimiz zeytincilikte, gücümüz üretici ortaklarımızda, vizyonumuz ise geleceğin ticaretindedir. Bugün dünyada tüketici alışkanlıkları değişiyor, raf dinamikleri yeniden şekilleniyor. Biz de kurumsal hafızamızdan aldığımız güçle bu değişime yön veren, katma değerli ürünler geliştiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması, Marmarabirlik'in gelenekten kopmadan yenilenebildiğinin somut göstergelerinden biridir" açıklamalarında bulundu.

Kahvaltı Sofralarında Güçlü Bir Ekosistem

Marmarabirlik'in kahvaltı kategorisinde yıllardır güçlü bir varlığa sahip olduğunu belirten Yıldız, yeni ürünün bu stratejik bütünlüğün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Zeytin, zeytinyağı, zeytin ezmesi ve soslu zeytin ürünleriyle kahvaltı sofralarının güçlü markalarından biri olduklarını vurgulayan Yıldız, “Şimdi bu ürün ailesine Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması'nı ekliyoruz. Hedefimiz tüketicinin kahvaltı sofrasında ihtiyaç duyduğu her kategoride Marmarabirlik kalitesini sunabilmek. Bu ürün, kahvaltı kategorisindeki büyüme vizyonumuzun önemli adımlarından biridir" diye konuştu.

Temiz İçerik, Güçlü Reçete

Ürünün geliştirilme sürecinde tüketici beklentilerinin detaylı şekilde analiz edildiğini belirten Yıldız, özellikle ailelerin hassasiyetlerinin dikkate alındığını söyledi. Yıldız şu bilgileri paylaştı: "Bugünün tüketicisi ne tükettiğini bilmek istiyor. Özellikle ebeveynler, çocuklarının sofralarına koydukları ürünlerin içeriğini dikkatle inceliyor. Biz de bu beklentilere cevap verecek bir ürün geliştirdik. Trans yağ, palm yağı ve koruyucu içermeyen formülümüz; yüksek fındık oranı ve zeytinyağıyla desteklenen özel reçetemizle ortaya çıkan bu ürünün en önemli özelliği, temiz içeriği güçlü lezzetle buluşturmasıdır. Ebeveynlerin çocuklarına gönül rahatlığıyla sunabileceği bir ürün ortaya koymayı hedefledik."

Bayilerden Tam Not Aldı

Geçtiğimiz ay Türkiye genelindeki bayilere tanıtılan ürün, lansman sürecinde büyük ilgi gördü. Marmarabirlik bayilerinden tam not alan Zeytinyağlı Kakaolu Fındık Kreması, kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki yerel zincir marketlerde raflardaki yerini aldı.

Ürünün önümüzdeki dönemde ulusal market zincirlerinde de tüketiciyle buluşması hedeflenirken, Marmarabirlik'in yeni kategorilerde büyüme stratejisinin önemli yapı taşlarından biri olması bekleniyor.

İlk İhracat Gerçekleşti, Hedef Avrupa

Yeni ürünün yurt dışı yolculuğunun da başladığını açıklayan Yıldız, ilk ihracatın dört farklı ülkeye gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

"İlk ihracatımızı Almanya, Avusturya, İsviçre ve İngiltere’ye gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz yurt dışındaki etnik pazarlarda güçlü bir yer edinmek. Ardından Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Nasıl ki zeytinde ve zeytinyağında Marmarabirlik adı güvenle anılıyorsa, yeni ürün kategorilerinde de aynı güveni oluşturmak istiyoruz. Marmarabirlik, güçlü üretici yapısını, kurumsal hafızasını ve marka değerini yenilikçi projelerle büyütmeye devam edecektir."