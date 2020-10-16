Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020-2021 yılı ürün alım kampanyası fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyatı 180 tane için 15,5 lira, taban fiyatı 350 tane için 6 lira, yağlık zeytin kilogram fiyatı ise 5,10 lira olarak belirlendi.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik 2020-2021 iş yılında sofralık ve yağlık dahil olmak üzere 51 bin ton ürün alım planı ve 400 milyon lira alım bütçesi hazırladı. 7 Eylül-16 Ekim tarihlerinde rekolte beyan alımlarının yapıldığı Marmarabirlik'te, 24 bin ortaktan yaklaşık 74 bin ton rekolte beyanı gelirken, Marmarabirlik Rekolte Tespit Komisyonunun yaptığı çalışmalar neticesinde bölge rekoltesinin de 135-140 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin açıkladığı rakamlara göre, 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 4,85 lira olduğunu belirtti.

8 kooperatif başkanı ve yöneticileriyle yaptıkları ayrıntılı istişare toplantısı sonucunda, 2020-2021 ürün alım fiyatlarının mutabakatla belirlendiğini bildiren Asa, "Alım kampanyasında, tavan fiyat 180 tane için 15,50 lira, taban fiyat 350 tane için 6 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 5,10 lira olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Birlik Yönetim Kurulunun ürün alım usullerine ilişkin kararlarına değinen Asa, şunları kaydetti:

"Ortaklarımız verdikleri rekolte beyanlarını geçmemek üzere geçmiş yıllardaki teslimat ortalamaları nispetinde hesaplanacak miktar kadar Marmarabirlik'e ürün teslim edebileceklerdir. İri dane ürününü tüccara verip, sadece ince daneyi kooperatifine getirmek isteyen üreticilerimizden ise ürün alımı yapılmayacaktır. Türkiye rekoltesi, bölge rekoltesi ve ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarına baktığımızda yüksek miktarda orta ve ince dane ürün olduğu, bunun da ülkemiz genelinde arz fazlalığı oluşturacağını tahmin etmekteyiz.

Rekolte beyanının yüksek olması, orta ve ince dane ürünün stok durumu ve Marmarabirlik'in yağlık dahil toplamda 51 bin ton alım planı olması sebebiyle, ürün alımlarında kısıtlama kaçınılmaz olmuştur. Yağlık zeytin kota dışında olacaktır. Ortaklarımız istedikleri kadar yağlık zeytin verebilecektir. Böylece yağlık zeytin vererek, 5 yıllık ortalamalarını da yükseltebileceklerdir. Yağlık fiyatının 5,10 lira olarak açıklanmasının en büyük sebebi de arz fazlalığı oluşacak ince dane üründe üreticilerimize destek olmaktır."

- "Üreticimiz iri kalibreli ürünü Marmarabirlik'e getirsin"

Asa, ürün bedellerinin yüzde 50'sinin peşin olarak ödeneceğini, geri kalan kısım için ürün alım kampanyası sonuçlandıktan sonra ödeme takviminin açıklanacağını bildirdi.

Bir önceki yıl piyasa koşullarının 2 lira üzerinde fiyatla ürün alımı yaptıklarını, bu yıl da aynısının olacağını belirten Asa, şunları ifade etti:

"Son 2 yılda üretici desteklenmiş ve piyasa koşullarının 2 lira üzerinde fiyatla ürün alınmıştır. Bu sebeple Marmarabirlik'ten önemli ölçüde öz kaynak çıkışı oldu. Bu sene de gereken yapılmıştır. Tüccar 240 kalibre ürünü 7-8 liraya almaktadır. 240 kalibreden daha ince ürünü hiç almamaktadır. Üreticimiz de bunu çok iyi değerlendirsin ve iri kalibreli ürünü Marmarabirlik'e getirsin. Bir yıl önce iri kalibreli ürünü kendi havuzuna koyan üreticiler bugün ürününü 15 liraya satmaktadır. Bu ürünün diğer masraflarını ve finans maliyetlerini hesap etmeden, sadece yüzde 20 firesi düşüldükten sonraki fiyatı 12 liraya gelir."

Asa, belli bölgelerde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle üreticinin mağdur olduğuna işaret ederek, üreticilere, dolu nedeniyle yüksek hasarlı zeytin için Ortak Yardımlaşma Fonundan yağlık fiyatına ilaveten 0,75 kuruş destek verileceğini, böylece dolu vuruğu siyah zeytinin alım fiyatının 5,85 lira olacağını bildirdi.



