Marmarabirlik çıtayı yükseltti! Hedef 10 bin ton ihracat

Akit Ekonomi

Binlerce zeytin üreticisini bünyesinde barındıran Marmarabirlik, refah ve kalkınmaya olumlu katkıda bulunuyor. Üreticilerin gelirlerine gelir eklemeleri için elinden geleni yapan birlik, ihracatı da arttırmak adına da önemli girişimlerde bulunuyor.

Emin adımlarla yürüyoruz

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, her platformda ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini dile getiriyor. Asa, “Yatırıma doymuyor, kaliteden ödün vermiyor ve yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz” diyor. Corona virüsünün (Covid-19) hayatın her alanını dönüştürdüğüne dikkat çeken Asa, “Pandeminin yoğun olduğu dönemde temel gıda ürünlerine rağbet arttı. Zeytine de talep yağdı. Bu durumu doğal karşılıyor ve tedbirli, kontrollü şekilde üretimi sürdürüyoruz. Öbür taraftan ülke olarak 414 ton zeytin üretimiyle dünyada 3’üncü, 225 ton zeytinyağı üretimiyle de 5’inci sırada yer alıyoruz. Ülkemiz için zeytin çok ama çok stratejik bir ürün. O nedenle zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yardımda bulunulmalı, teşvik verilmelidir” ifadelerini kullanıyor.

Refahı artırdık

Kaliteye ve müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini belirten Asa, şunları kaydediyor: “Çok şükür, 2010’dan bu yana hiç zarar etmedik. Bırakın zararı kârımıza kâr kattık, yatırım yaptık. 30 bin kayıtlı üreticimizin yanında yer aldık, refah seviyesini artırdık. 3 senede toplam 150 bin tona yakın ürün alıp karşılığında 982 milyar liralık ödeme yaptık. Gelinen aşamada rekabet gücümüzü ve ihracatımızı arttırmayı hedefl iyoruz. Bu yönde önemli adımlar atıyoruz.” 2010’da kurdukları Ar-Ge birimi sayesinde ürün çeşitliliğini arttırdıklarını anlatan Asa, şöyle devam ediyor: “Dönemsel olarak baktığımızda 2020’nin ilk 3 ayında 3 bin tonla tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştığımızı gözlemliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. 2020’yi ihracat yılı olarak görüyoruz. Etnik dışı pazara büyük önem veriyoruz. Söz konusu pazarda kuvvetlenmek için saha ziyaretleri yapıyoruz, yeni fuarlara ve organizasyonlara katılmak için çalışmalar yürütüyoruz.”

İlerisi için umutluyuz

Bu sene iç ve dış satış rakamlarını 40 bin tona çıkaracaklarına işaret eden Asa, “Yeni bölgelere yönelmeyi, ulusal ve yerel zincirlerde büyümeyi, rafl arda daha fazla yer almayı, doğallıktan ödün vermeden kalite standartlarımızı yükseltmeyi planlıyoruz” açıklamalarında bulunuyor. İlerisi için umutlu olan Asa, “2021 ve 2022’nin daha verimli geçeceği kanaatindeyiz. Üretimimizi ve ihracatımızı artıracağımıza eminiz. 2023 vizyonumuz ise 10 bin ton ihracat yapmak” diye ekliyor.