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Ekonomi Marmara Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Marmara Üniversitesi personel alacak

Marmara Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanla duyurulan pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 15:15:00 -
Marmara Üniversitesi personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlgililerin, 24.11.2022 günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.  Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 1- Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir.)

İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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