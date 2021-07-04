Marmara Üniversitesi harç ödeme 2021-2022 Marmara Üniversitesi harç ücretleri ne kadar?

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı okullar şöyle: Öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı. Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi. Marmara Üniversitesinde okuyan öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücretlerini sorgulamaya başladı.

Marmara Üniversitesi katkı payı/Öğrenim Ücreti (Öğrenim Harcı)

Birinci, ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri için alınacak öğrenim harcı ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim harcı miktarları her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Marmara Üniversitesi’ne öğrenimine normal süresinde devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencilerinden öğrenim harcı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenim harcı tutarları Devlet tarafından karşılanır. Normal süre; 2 yıllık ön lisans programlarında 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programlarında 8 yarıyıl, 5 yıllık lisans programlarında 10 yarıyıl, 6 yıllık lisans programlarında 12 yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında 4 yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programlarında 8 yarıyıl, lisans dereceli doktora programlarında 10 yarıyıldır. Marmara Üniversitesi katkı payı öğrenim ücreti fiyatları ve şartları için tıklayın

Marmara Üniversitesi harç ödemeleri nereden yapılacak?

Marmara Üniversitesi ile Türkiye Halk Bankası A.Ş tarafından yapılan protokol sonucu 01.03.2020 tarihinde itibaren katkı payı/öğrenim ücreti, harç vb. ödemeleri Elektronik Tahsilat Yöntemleri (İnternet Şube, Dialog, ATM, Mobil Bankacılık) ile gerçekleşecektir.

Marmara Üniversitesi öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti, harç vb. ödemelerini öğrenci numaraları ile Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, Dialog, ATM, Mobil Bankacılık) yapacaklardır.