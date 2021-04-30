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Ekonomi Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:59:00 -
Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin   ilgili maddeleri uyarınca, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular Resmî Gazete’de ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacak.

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