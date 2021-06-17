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Aktüel Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor
Aktüel

Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 09:39:00 -
Marmara, İç Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 2-4 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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