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Marmara havzasında örnek iş birliği

Türkiye ekonomisine yön veren Marmara havzasının en önemli iki üretim merkezi Bursa ve Sakarya, stratejik sektörlerde iş birliği için güçlerini birleştirdi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
Marmara havzasında örnek iş birliği

Türkiye ekonomisine yön veren Marmara havzasının en önemli iki üretim merkezi Bursa ve Sakarya, stratejik sektörlerde iş birliği için güçlerini birleştirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası arasında protokol imzalandı.


Bursa ve Sakarya Türkiye’nin hedefleri için birlikte hareket ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Sakarya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yüksek katma değer üreten alanlarda iki oda arasındaki münasebetleri güçlendirmek için protokol imzaladı. BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası’nda düzenlenen programda konuşan BTSO Başkanı Burkay, 15 milyar dolara yakın ihracat performansı, 21 Organize Sanayi Bölgesi ve sahip olduğu üretim tecrübesi ile Bursa’nın Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunan lider kentlerden biri olduğunu söyledi.


Başkan Burkay, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için Bursa ve Sakarya gibi şehirlerin birlikte hareket etmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi. BTSO olarak Bursa iş dünyasının ihracat, katma değerli üretim ve istihdam noktasında büyük tecrübeye sahip olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, “Bütün ekonomik parametrelerde başarılı bir grafik sergileyen Bursamızın otomotiv, makine, tekstil gibi alanlardaki üretim tecrübesini stratejik alanlara da taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada dijital dönüşüm merkezi Bursa Model Fabrika’dan ileri teknoloji üretim merkezi kimliğiyle alt yapı çalışmaları devam eden TEKNOSAB’a; Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi GUHEM’den Uludağ Eğitim Merkezi’ne; UR-GE projelerinden Küresel Fuar Acentesi’ne kadar Türkiye’deki bütün oda ve borsalara örnek olan çalışmalara imza attık. Bursa iş dünyamızdan aldığımız destekle hayata geçirdiğimiz projelere ilk günkü heyecanla ve kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.


ABD ekonomisine yön veren San Francisco Havzası ve Almanya’daki Baden Württemberg bölgelerinin uyguladığı stratejilerin, Bursa ve Sakarya gibi önemli üretim merkezlerinin bulunduğu Marmara havzasında hayata geçmesi gerektiğinin altını çizen Burkay, şöyle konuştu:


“İki oda arasında gerçekleşen bu stratejik işbirliği protokolü bu açıdan büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı için belirlenen kalkınma hedefi, ihracata dayalı büyümeden geçiyor. Bu hedefe, klasik sanayi üretimi ile ulaşamayacağımızın şuurundayız. Kişi başı millî gelir ve ihracat hedefimize ulaşmanın yolu, katma değerli üretimin payını artırmaktan geçiyor. Türkiye’nin bu sıçraması, ileri teknolojili üretime geçişle ve bunu başarabilecek 1. bölge şehirlerinin yeniden kurgulanması ile mümkün. Ülkemizin ileri teknoloji ihracatının yüzde 60’ını, orta ileri teknolojilerde de ihracatın yüzde 80’ini karşılayan 1. bölge, yine Türkiye’nin zenginlik üreten merkezi olacaktır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası arasında gerçekleştirdiğimiz bu protokolle de farklı alanlarda stratejik işbirliğini harekete geçirecek tarihi bir adım atıyoruz.” ifadelerini kullandı.


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 34 meslek komitesinin yer aldığı Odanın 102 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Odanın 12 binin üzerinde faal üyesi olduğunu, 1.500 civarında üretici firmanın odaya kaydının bulunduğunu kaydeden Altuğ, “Sakarya, nüfus olarak 1 milyonu aşmış bir şehir. Depremden sonra ciddi nüfus artışı ile karşı karşıyayız. Üreten bir şehiriz. Ticaret ve hizmet sektörü kent ekonomisinin yüzde 59’unu oluşturuyor. Sanayinin şehrimizdeki payı yüzde 24. İhracatımız 6 milyar dolar seviyesinde” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
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