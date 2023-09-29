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Yaşam Marmara Denizi'ni kirleten gemiye rekor ceza kesildi!
Yaşam

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye rekor ceza kesildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 20:47:00 -
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye rekor ceza kesildi!

Küçükçekmece açıklarından denizi kirlettiği belirlenen Liberya bandıralı ticari gemiye 31 milyon 858 bin 359 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Eylül'de saat 11.50’de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

31 milyon 858 bin 359 TL para cezası kesildi

Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekiplerinin yaptığı incelemede, geminin çevreyi kirlettiği tespit edildi.

Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 TL para cezası kesildi.

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