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Marmara Denizi'ndeki tehlike uydudan görüntülendi
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Gündem Marmara Denizi'ndeki tehlike uydudan görüntülendi
Gündem

Marmara Denizi'ndeki tehlike uydudan görüntülendi

Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür duruma geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:28:00 -
Marmara Denizi'ndeki tehlike uydudan görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

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