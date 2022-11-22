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Yaşam Marmara Denizinde korku dolu anlar! Dalgalar metrelerce yükseldi
Yaşam

Marmara Denizinde korku dolu anlar! Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 00:25:00 -
Marmara Denizinde korku dolu anlar! Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.

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