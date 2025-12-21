Marmara Denizi'nde karaya oturmuştu! 225 metrelik yük gemisi kurtarıldı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Marmara Denizi'nde, Ahırkapı Demir Sahası'nda225 metre boyundaki dökme yük gemisi karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu gemisi kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Marmara Denizi'nde, Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan 225 metre boyundaki dökme yük gemisi kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce ABD merkezli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'dan Mısır'a seyreden "ALFAISALIAH" isimli 225 metre boyundaki dökme yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturduğu belirtildi.

Gemi için "KEGM-3 botu", "KURTARMA-9" ve "KURTARMA-21" römorkörleri ile kılavuz kaptan ve balık adam ekibinin bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi başarıyla yüzdürüldü." ifadelerine yer verildi.

