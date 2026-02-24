Esenler'den Gazze’ye bereket sofrası: 10 Bin kişilik iftar

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Burada Ramazan ayında Esenler'de yapılanları anlatan Göksu, Gazze'ye de nasıl el uzattıklarından bahsetti.

Gazze'de de iftar sofrası kurduklarını söyleyen Göksu, şöyle devam etti:

"GAZZE'DE İFTAR SOFRASI KURUYORUZ"

"Gazze'de iftar sofrası kuruyoruz. Sivil toplum örgütleriyle, Deniz Feneri ile birlikte yapıyoruz bunu. Geçen sene zaten her gün iftar sofrası kurmuştuk.

Bu sene 10 bin iftar veriyoruz orada. 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Her şey tamam. Belediye meclisinden karar aldık. Belediye meclisinden aldığımız kararla belediye bütçesinden vereceğiz bunu. Bereket olsun.

"10 BİN KİŞİYE ORADA İFTAR VERİYORUZ"

Esenler halkının sadakası olsun. Ve inşallah 10 bin kişiye de orada iftar veriyoruz. Hasılı şöyle topladığımızda 150 bin kişiye Ramazan bittiğinde iftar vermiş olacağız.

Şimdi bu iftarlık bölümü. Ama öbür taraftan şöyle bir şey var. Asıl olan şey şudur: Gelip senden isteyene vermek çok kolay. Ama asıl olan gelip senden istemeyeni bulmaktır. Ve ona yardım etmektir.

Bunun için de özel ekiplerimiz var. Yemek istemiyor, evine bir yemek gelsin de istemiyor. Onların yemek yapacakları malzeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

"BÜTÜN BAŞLIKLARIN ALTINI DOLDURDUK"

Ramazan nedir? 1. Berekettir. Ramazan nedir? Paylaşmaktır. Ramazan nedir? Tefekkürdür. Ramazan nedir? Anlamaktır. Ramazan nedir? Barışmaktır. Ramazan nedir? Tanışmaktır. Ramazan nedir? İnsanın kendisini yaratan Cenab-ı Hak'la sözleşmesinin gereği, ödevini ve sorumluluğunu yerine getirmektir.

Biz de bu ödevi ve sorumluluğumuzu yerine getirerek bu başlıkların bütün altını doldurduk. Tanışmak için Dörtyol Meydanı'nda yüzlerce program var.

Dayanışmak için camilerde askıda iftardan tutun da, sokakta dağıtacağımız iftariyelikleri ya da yolda kaldığınızda 'Benim bugün iftarım yok, bana iftar gönderin' dediğinizde Alo İftarımıza kadar. Bugün hanımefendinin işi var, iftar hazırlayamayacak. Bize Alo İftar diyecek, evine iftarını götüreceğiz.

Hattımız var. Böyle bir hattımız var. Hanımefendi bugün çok yoğun, iftarını hazırlayamayacak. Bizi arıyor diyor ki 'Ben iftar hazırlayamayacağım bana gönderin.' Tabii, evine gönderiyoruz. Evine gönderiyoruz. Şöyle, bizim toplam Ramazan boyunca vereceğimiz iftar sayısı şu andaki öngörümüze göre 150 bin.

Alo İftar hattında ise şöyle, bugün iftarınızı hazırlayamadınız. Bizi arıyorsunuz diyorsunuz ki ben bugün iftar hazırlayamayacağım, bana gönderin. Kaç kişi? 3 kişi. 3 kişiye gönderiyoruz. Sadece iftarla da yetinmiyoruz.

Sen 3 kişiysen, 3 kişilik iftar sofrasını veriyoruz. Sahura da ne olur ne olmaz diye sahurluğu da bırakıyoruz. Aynı zamanda Alo İftar hattımız var. Hazırlayamadınız, iftar gidiyor.

"BİZ EVLERE İFTAR SOFRASI KURUYORUZ"

Efendim biz iftar çadırı kurmuyoruz. Evlerinde iftar sofrası kuruyoruz. Her akşam şu anda 1000 küsur aile... Her akşam gidiyoruz 4 çeşit yemeğimizi, sofrayı kuruyoruz, iftarınız hayırlı olsun.

Kaç kişi var ailede fert? 5 kişi. 5 kişilik iftarını kuruyoruz. Sonra da al diyoruz bu da sahur. 30 Ramazan komple bunu böyle tekrarlıyoruz.

Bu yetmiyor, 12 camide askıda iftarımız var. Tabii, orada da destek veriyorlar. Geliyor iftarını asıyor oraya. Sonra evinde iftarı olmayacak birisi varsa o iftarı alıp gidiyor.

Yetmiyor, her mahalleden ortalama 100'er kişilik aşevimizde iftar. Konu komşu, ben bugün fakirleri topladım, aşevinde iftara gidiyorum. O da aşevinde iftar. Artı her gün 100 genç...

100 gencimizi Esenler'den alıyoruz, Tarihi Yarımada'da gezdiriyoruz. Akşam Tarihi Yarımada'da iftar yapıyoruz, sonra bir teravih camisinde teravih namazına, teravihe gidiyoruz. Sonra dönüp geliyoruz. Başka? Gazze'de iftar sofrası kuruyoruz."