Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden ancak Arap aşiretlerin ayaklanmasıyla alelacele şehirden Haseke dahil bir çok şehirden kaçan terör örgütü YPG/PKK’nın ardından yapılan incelemelerde ortaya çıkan şeytani düzen görenleri şoke etti. Buna göre, ABD üssü yanında YPG/PKK karargahı, onun içinde de DAEŞ’in kıyafetlerinin, bayraklarının ve örgütsel dokümanlarının yer aldığı prodüksiyon odaları bulunuyor.

DAEŞ’İ GÖSTERİP BÖLGEYE YERLEŞTİLER!

Daha öncede Rus üssü içinde de DAEŞ’in prodüksiyon odası ortaya çıkmıştı. Son bulgular, emperyalistlerin DAEŞ terör örgütünü bahane ederek YPG/PKK’yı büyüttüğünü, büyüttükleri terör örgütü ile birlikte de bölgeye yerleşerek emperyalist planlarını uyguladıklarını bir kez daha kanıtladı.