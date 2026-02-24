  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi!
Gündem

Emperyalistlerin şeytani oyununun belgesi! YPG/PKK karargahında DAEŞ merkezi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye’nin Haseke kentinin Şeddadi bölgesinde ABD’nin boşalttığı bir askeri üssün hemen yanında bulunun YPG/PKK karargahında DAEŞ’e ait bir prodüksiyon odası bulundu. DAEŞ kıyafetlerinin, bayraklarının ve örgütsel dokümanlarının yer aldığı prodüksiyon odası, emperyalistlerin şeytani düzenlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriye’nin 3’te birini işgal eden ancak Arap aşiretlerin ayaklanmasıyla alelacele şehirden Haseke dahil bir çok şehirden kaçan terör örgütü YPG/PKK’nın ardından yapılan incelemelerde ortaya çıkan şeytani düzen görenleri şoke etti. Buna göre, ABD üssü yanında YPG/PKK karargahı, onun içinde de DAEŞ’in kıyafetlerinin, bayraklarının ve örgütsel dokümanlarının yer aldığı prodüksiyon odaları bulunuyor.

DAEŞ’İ GÖSTERİP BÖLGEYE YERLEŞTİLER!

Daha öncede Rus üssü içinde de DAEŞ’in prodüksiyon odası ortaya çıkmıştı. Son bulgular, emperyalistlerin DAEŞ terör örgütünü bahane ederek YPG/PKK’yı büyüttüğünü, büyüttükleri terör örgütü ile birlikte de bölgeye yerleşerek emperyalist planlarını uyguladıklarını bir kez daha kanıtladı.

