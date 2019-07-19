Marmara Denizi'nde deprem Marmara Denizi Bandırma açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meyana geldi.

Marmara Denizi Bandırma açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meyana geldi. Deprem saat 16.49'da, 11.5 kilometre derinlikte oldu.

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