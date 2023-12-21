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Marmara Denizi'nde deprem

Yeniakit Publisher
2023-12-21 17:51:00 -
Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çınarcık sallandı İstanbul korktu! Marmara depremini tetikler mi?
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