Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Bu işin şakası yok, çocuk olmayın İstanbul’da deprem olacak..
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Ortalık toz duman oldu: İstanbul'da deprem polemiği!
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İstanbul'da binlerce kişi her an ölebilir! Bu kez deprem değil, o iki bölgedeyseniz 1 dakika bile durmayın