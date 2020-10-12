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Aktüel Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekiyor
Aktüel

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekiyor

Tekirdağ NKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin: - "Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:45:05 -
Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekiyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekti.

Tekirdağ Süleymanpaşa kıyı şeridinde yürüyen vatandaşlar deniz yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonu kameraları ile kaydetti.

-"Endişeye gerek yok"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek olmadığını söyledi.

Bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade eden Şirin, "Endişeye gerek yok. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır." diye konuştu.

Şirin, denizanalarına dokunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.


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