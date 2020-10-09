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Aktüel Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:36:56 -
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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