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Aktüel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:31:07 -
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın batı ve güneybatıdan (lodos) hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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