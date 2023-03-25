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Aktüel Marmara Bölgesi'nde kar yağacak mı? Açıklama geldi
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde kar yağacak mı? Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 16:43:00 -
Marmara Bölgesi'nde kar yağacak mı? Açıklama geldi

Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıklar yerini soğuk havaya bırakacak. Bazı bölgelerde ise kar yağışı beklendiği bildirildi. Peki Marmara bölgesinde kar yağacak mı? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen konuyla ilgili soruları cevapladı.

Yurt genelinde sıcak geçen günler yerini soğuklara bırakacak. Önümüzdeki hafta başında sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek.

Pazartesi günü İstanbul 20 dereceyi neredeyse geçecek gibi. Ege ve Akdeniz bölgesi pazartesi yaz gibi bir gün yaşayacak. Salı gününden itibaren ise sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek.

"Salı günü ise hızlı bir düşüş var. Salı akşamı İç Ege'de İç Anadolu'da Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek sıcaklıklar pazartesiye göre 10-12 derece düşecek.

Bir günlük bir kış yaşayacak Türkiye. Yani çarşamba günü perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlıyor. Dolayısıyla sadece 1 günlük kışın yerde kar örtüsü İç Anadolu da 5-10 cm olur.

Marmara Bölgesi'nde kar yağacak mı?

Marmara'da kar yok. İstanbul'da sıcaklık düşecek yani 20 dereceden 10 dereceye kadar düşer sıcaklık İstanbul'da 10 derecenin altına da inebilir. Perşembe gününden sonra ise sıcaklıklar tekrar yükselecek."
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