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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı düşecek

2020-04-20 17:28:50 -
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı düşecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarın hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden bölgeyi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarının yarın itibarıyla azalacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Yarın itibarıyla bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava ve sağanak bekleniyor. Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif yağışlı olacağı, rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli eseceği aktarıldı.

Perşembe ve cuma ise bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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