0553 313 94 23

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Balıkesir’in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:19
Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Balıkesir’in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T. ve O.T adlı şüpheliler tutuklandı.



Balıkesir’in Marmara Adası’nda bahçelerindeki otları temizlemek maksadıyla yaktıkları otlardan dolayı yangın çıkardıkları ileri sürülerek gözaltına alınan emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T. ve oğlu O.T. Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T. ve oğlu O.T. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'li Milletvekilinin çarptığı yayanın kimliği DNA testiyle belirlenecek
    1. İYİ Parti'li Milletvekilinin çarptığı..
    2. "En önemli hedefim mevcut oyuncuları..
    3. YPG Suriye sınırındaki petrolleri..
    4. Osmaniye'de elektrik akımına kapılan..
    5. Almanya'da aşırı sağcılar 6 ayda 8 bin..
    6. Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu
    7. Denizlispor Olcay Şahan ile prensipte..
    8. Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan..
    9. Beşiktaş Park ‘Kırmızı’ dedi!
    10. Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi'..
    11. Kayalıklarda mahsur kalan çocuğu..
    12. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    13. Antalya'da safari cipi devrildi: 16..
    14. GÜNCELLEME - Yozgat'ta orman yangını
    15. Virgil van Dijk'ten anlamlı röportaj
    16. Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8..
    17. Emekli Albay Mert'ten operasyon öncesi..
    18. Eski "Blackwater" personeline müebbet..
    19. Marmara Adası yangını şüphelileri..
    20. GÜNCELLEME - Marmara Adası'ndaki orman..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan