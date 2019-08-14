Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı Balıkesir’in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.

Balıkesir’in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T. ve O.T adlı şüpheliler tutuklandı.



Balıkesir’in Marmara Adası’nda bahçelerindeki otları temizlemek maksadıyla yaktıkları otlardan dolayı yangın çıkardıkları ileri sürülerek gözaltına alınan emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T. ve oğlu O.T. Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T. ve oğlu O.T. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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