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Aktüel

Marketten tırnakçılık yapan 2 kadın jandarma tarafından yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde para bozdurma bahanesiyle girdiği marketten tırnakçılık yaptığı belirlenen 2 kadın Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:48:45 -
Marketten tırnakçılık yapan 2 kadın jandarma tarafından yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde para bozdurma bahanesiyle girdiği marketten tırnakçılık yaptığı belirlenen 2 kadın Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Mahallesi’nde bulunan bir markete para bozdurmak amacıyla gelen 2 kadın, tırnakçılık yaparak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin A.M. ve N.M. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.M. ve N.M., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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