Marketten sigara ve içki çalan, komşusu çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, marketten sigara ve rakı hırsızlığı yaptığı belirlenen O.G., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İş yeri sahibinin komşusu olduğu ortaya çıkan O.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Germencik'in kırsal Çamköy Mahallesi'nde market işleten Mehmet Çapkın, dün sabah iş yerine geldiğinde kapının kilidinin zorlanarak, açılmış olduğunu fark etti. Çapkın, içeri girdiğinde çuval içindeki 70 cc'lik 17 şişe rakı, 8 paket sigara, 3 adet 1 litrelik ve 5 adet 1,5 litrelik rakının çalındığını anladı. Çapkın, hırsızlık olayını jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası mahalledeki MOBESE kameralarından hırsızın O.G. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, O.G.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, O.G.'nin marketten çaldığı rakı ve sigaralar ele geçirildi. Çapkın'ın komşusu olduğu belirlenen O.G.'nin, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evde ele geçirilen çalıntı rakı ve sigaralar, tutanakla iş yeri sahibi Mehmet Çapkın'a teslim edildi.