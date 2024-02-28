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Aktüel

Marketten çaldığı şey herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 12:50:00 -
Marketten çaldığı şey herkesi şaşırttı

İstanbul'da bir markete giden hırsız, poşet dolusu deodorant çaldı.

Maltepe’de bir zincir markete giren şüpheli şahıs, 11 adet deodorantı yanında getirdiği poşete koyarak çaldı. Yaşanan hırsızlık anı mağazaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe’de bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, markete müşteri gibi giriş yaptı. Bir süre mağaza içerisinde dolaşan şüpheli şahıs, reyonda bulunan 11 adet deodorantı alışveriş arabasına koydu. Şüpheli şahıs bir başka reyona giderek mağaza personelinin olmadığı esnada deodorantları yanında getirdiği poşete koydu. Olay sonrası, çaldığı ürünlerle mağazadan çıkış yapan şahıs kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise mağazaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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