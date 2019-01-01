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Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu

Bursa'da bir vatandaşın marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüler, izleyenleri şaşırttı.

01 Ocak 2019 Salı 17:24
Marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.

İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu. Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:24
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. poşet ücretlendirmesi
  4. Protesto
  5. ürünleri montuna koydu

YORUM YAZ

  • ERSOY ERSOY 46 dk önce
    Türkiyeningururu bu gurur duyuyor musun sayınkıymetlibaskanim ellerinizden öperim bende el arabasıyla gidecem markette MERAKettiğimbim marketim kapısındanicerigirermi araba
  • Düzen değişti düzülen aynıDüzen değişti düzülen aynı47 dk önce
    Yapılan iş hiç halka yaramıyor. Poşetin parasını zaten alıyorlardı. Şimdi süper marketleri iyice zengin edersiniz. Her gün alışveriş yaptığınız her sokakta bulunan marketler kimin sanıyorsunuz ? Hemde hiç ucuz değiller. Halka zorluk yaşatıyorsunuz , Samimi olsanız poşet yerine sağlam kalın kağıt kese getirirdiniz. YAPMADINIZ. Zenginin malı iyice artsın bakalım. Nereye kadar anca kıyamete kadar. Sona hesaplaşır bu halk.Söz de internette de AKN yi kaldırdınız bu sefer de faturalar iyice arttı, kazık oldu. Hep kazık hep kazık. YAZIK BU HALKA. Adam çocuğuna meyve alamıyor diye manavın önünden geçemiyor sonra da kendini köprüden atmaya gidiyor. Yüreğinde merhameti kalmayan kalbi katılaşanlar bunları anlamaz.

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