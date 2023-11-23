  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

Ülkeden altın fışkırıyor! Dünyada böyle altın yok... O altınlar için Rusya ile anlaşıldı

Bölge gaz kaynıyor! Tarihi doğalgaz keşfini böyle ilan ettiler: Toplam rezervi açıklayamayız ama keşfettik

Gizli protokol yayımlandı! İşte Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan o anlaşma..

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili Yunanistan'ı sallayacak duyuru! 34 gün sonra...

İşte istifa edecek dediği kişi! Fatih Portakal İyi Parti’ye bombayı bıraktı

MSB'den son dakika açıklama: Almanya'dan hangi model ve kaç tane Eurofighter alınacak?

Türkiye'ye petrolü kesince zarar eden Arap ülkesi ne yapacağını şaşırdı! Yeni açıklamaları olay

Doğalgaz merkezi Türkiye! Rusya’dan yeni açıklama

Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın! Kar çok fena geliyor, meteoroloji son kez tarih verdi
Aktüel Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıktı, çılgına döndü! Yok böyle bir şey, şok olacaksınız!
Aktüel

Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıktı, çılgına döndü! Yok böyle bir şey, şok olacaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 18:03:00 - 2023-11-23 18:42:48
Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıktı, çılgına döndü! Yok böyle bir şey, şok olacaksınız!

İstanbul'un Pendik ilçesinde markette alışveriş yapan müşteriürün aldı! Herkesi tedirgin eden kişi aldığı ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıkınca kasiyere koltuk değneğiyle saldırdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir markette alışveriş yapan müşteri aldığı ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıkınca kasiyere koltuk değneğiyle saldırdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik Yeni Mahalle’de bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete alışveriş yapmak için gelen bir kadın müşteri, reyondan aldığı ürün ile kasadaki etiket fiyatının aynı olmamasından dolayı kasiyer ile tartıştı.

Sinirlerine hakim olamayan müşteri kasa bölümündeki stantları dağıttı, ardından kasiyere elindeki koltuk değneğiyle saldırdı. Kasiyerin karşılık vermesiyle 2 taraf market ortasında kavgaya tutuştu. Diğer çalışanların araya girmesiyle kavga kısa sürede son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Suudi Arabistan Filistin için devrede! Prens Selman bizzat böyle dünyaya seslendi! İlgili olay açıklamalar
Suudi Arabistan Filistin için devrede! Prens Selman bizzat böyle dünyaya seslendi! İlgili olay açıklamalar

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan Filistin için devrede! Prens Selman bizzat böyle dünyaya seslendi! İlgili olay açıklamalar

Bölgede petrol fışkırıyor: Müjde her an verilebilir! Türkiye'nin en zengini o ilçe mi olacak?
Bölgede petrol fışkırıyor: Müjde her an verilebilir! Türkiye'nin en zengini o ilçe mi olacak?

Ekonomi

Bölgede petrol fışkırıyor: Müjde her an verilebilir! Türkiye'nin en zengini o ilçe mi olacak?

AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!
AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!

Dünya

AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!

Ersin Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor! KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Yorum yağdı!
Ersin Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor! KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Yorum yağdı!

Gündem

Ersin Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor! KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Yorum yağdı!

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, suç duyurusunda bulundu! Ortalığı ayağa kaldıracak başvuru
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, suç duyurusunda bulundu! Ortalığı ayağa kaldıracak başvuru

Gündem

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, suç duyurusunda bulundu! Ortalığı ayağa kaldıracak başvuru

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) heyeti, Gazze için bir araya geldi: Olağanüstü toplanan üyeler İsrail'e karşı...
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) heyeti, Gazze için bir araya geldi: Olağanüstü toplanan üyeler İsrail'e karşı...

Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) heyeti, Gazze için bir araya geldi: Olağanüstü toplanan üyeler İsrail'e karşı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23