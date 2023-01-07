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Gündem Markette mide bulandıran sapıklık! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Gündem

Markette mide bulandıran sapıklık! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İstanbul'da bir zincir market şubesinde bir sapığın, alışveriş yapan kadının eteğinin altından video çekmeye çalıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 10:53:00 -
Markette mide bulandıran sapıklık! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

 

İstanbul Kağıthane’de bulunan bir zincir marketin şubesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, kadınların etek altı görüntülerini fotoğraflayan bir erkek güvenlik kameralarına yakalandı.

İfşa olan görüntüler büyük tepki çekti. Zanlının telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü.

Görüntülerde sapığın rafta ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak fotoğraf aldığı görülüyor.

 

 

 

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