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Yaşam Markette gördüğü çocuğu 500 bin dolara satın almak isteyen o kadın tutuklandı
Yaşam

Markette gördüğü çocuğu 500 bin dolara satın almak isteyen o kadın tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Crockett'te, bir süpermarkette gördüğü sarı saçlı ve mavi gözlü çocuğu 500 bin dolar teklif ederek satın almak isteyen kadın tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 13:15:00 -
Markette gördüğü çocuğu 500 bin dolara satın almak isteyen o kadın tutuklandı

Zincir market Walmart'ın Crockett'teki şubesinde 13 Ocak'ta meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Rebecca Lanette Taylor, kasada sıra bekleyen 1 yaşındaki çocuğun annesinin yanına yaklaştı. Çocuğu çok beğendiğini söyleyen Taylor, annesine onu satması için teklifte bulundu.

İki çocuk sahini anne, polise verdiği ifadede, "Yanıma yaklaşarak 'Arabada 250 bin dolarım var' dedi. İlk başta şaka yaptığını düşündüm. Çocuğumu satın almaya hiçbir paranın yetmeyeceğini ona söyledim" dedi.

Taylor'ın uzun zamandır çocuk sahibi olmak istediğini kendisine söylediğini belirten anne, "Ona 'Çocuğumdan uzak dur' dedim" ifadesini kullandı.

Polis, olay sırasında Taylor'ın yanında bulunan kimliği belirsiz ikinci bir kadının çocuğun adını sormaya başladığını söyledi.

Anne, iki kadının süpermarketten ayrılmasını bekledikten sonra iki çocuğuyla arabasına doğru yürümeye başladı. Otoparkta da bu ikiliyle karşılaşan anne, bu sefer çocuğu için 500 bin dolar teklif edildiğini belirtti.

18 Ocak'ta gözaltına alınan Rebecca Lanette Taylor ardından tutuklandı.

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