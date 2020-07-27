Marketlerin kestiği kurban geçerli mi?

Diyanetin kurban kesimi için yaptığı açıklamada “Her bir büyükbaş hayvana ortak olan kişilerin adına kesilen kurbanların hisseleri, yedide birden daha az olarak belirlenmemelidir. Büyükbaş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu ortakların hepsi Müslüman olup, her birinin, Allah rızası için kesilen kurbanlık hayvanın en az yedide birine sahip olması gerekir.” sözleri yer alıyordu.

Markette kesilecek olan kurbanın ortakları, diğer kişiler tarafından bilinmiyor. Bu uygulama herkese açık olduğu için, gayrimüslim bir kişinin o hisseyi alması, kurbanın geçersiz olması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde bir kişinin et için kurban kesmesi, yine "kurban" vasfından çıkmasını sağlar.

Dolayısıyla kurban kesecek olan kişinin içinden geçecek olan niyet, kurbanı kesecek olan kişilerin sayısı ve daha birçok ince detay bilinmelidir. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken noktaları ve kaç ortak olması gerektiğini, aşağıdaki yazılardan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.