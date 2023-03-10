Marketlerden skandal hamle! Yazık, vallahi de billahi de yazık

Deprem felaketinden önce Türkiye'deki market zincirlerinin ve perakendecilerin birçok üründe ya 'sabit fiyata' geçtiğini ya da indirim yaptığını hatırlatan Mevlüt Tezel, "Ama bu güzel kampanya kısa sürdü! Depremden sonra 'sabit fiyat' ve indirim kampanyaları rafa kaldırıldı. Ve hem marketlerde hem de çarşı-pazarda fiyatlar yine yükseldi" dedi. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında, şunları kaydetti:

"Fransa'da yönetim, artan enflasyon baskılarına karşı tüketicileri korumak için büyük perakendecilerle 'fiyat anlaşması' yaptı.

Şirketler haziran ayına kadar çok sayıda gıda ürününde fiyatlarını, 'mümkün olan en düşük seviyeye' indireceklerinin sözünü verdiler.

Fransa'da mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 10'a ulaşması bekleniyor.

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Türkiye'de ise TÜİK'e göre şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18. Markette, çarşı, pazarda hissedilen enflasyon ise daha yüksek.

Deprem felaketinden önce Türkiye'deki market zincirleri ve perakendeciler birçok üründe ya 'sabit fiyata' geçtiler ya da indirim yaptılar.

Ama bu güzel kampanya kısa sürdü!

Depremden sonra 'sabit fiyat' ve indirim kampanyaları rafa kaldırıldı.

Ve hem marketlerde hem de çarşı-pazarda fiyatlar yine yükseldi.

RAMAZAN FIRSATÇILARI!

Fransa gibi güçlü bir ülkede yüzde 10 enflasyon için bütün perakendeciler indirim yarışına girerken Türkiye'deki market zincirleri ve perakendecilerin suskunluğu gerçekten üzücü.

Asrın depremi aslında tüm ülkeyi etkiledi! Üretim azaldı! Bu yüksek fiyatlarla Ramazan ayına girmek vatandaşı zor duruma düşürebilir. Zaten bazı esnafımız Ramazan ayına özel zamlarıyla meşhur!

Ramazan ayında market-pazar haberlerini şimdiden görür gibiyim!

Normalde marketler ve perakendeciler depremle birlikte indirim kampanyaları başlatmaları gerekiyordu!

Hükümetimiz haklı olarak depremin yaralarını sarmaya yoğunlaştı ama marketler indirim kampanyaları için teşvik edilmeli.

Fırsatçılara karşı da denetimler sıklaştırılmalı!"